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Французы и саудиты будут производить топливо из отходов в Узбекистане

Vaib.uz (Узбекистан. 23 июня). В Узбекистане будет реализован крупный экологический проект по производству альтернативного топлива из мусора. Министерство экологии подписало соглашение о сотрудничестве с французской компанией Suez International и саудовским инвестиционным холдингом Vision International Investment Company (VIIC).

Документ предусматривает создание современного комплекса по управлению опасными промышленными отходами. Общая стоимость проекта составит 78 миллионов долларов США, и он будет реализован в три этапа.

Первый этап — строительство комплексов по стабилизации отходов и размещению их на специализированных полигонах, а также организация региональных передающих станций.

Второй этап — разработка инженерного проекта и пилотное тестирование оборудования для производства RDF (Refuse Derived Fuel — топливо, полученное из отходов), а также установка систем для термической обработки и сжигания.

Третий этап — строительство и запуск полномасштабного предприятия по производству RDF и переработке отходов с применением современных технологий.

Ожидается, что проект станет важным шагом в развитии экологически устойчивой промышленности Узбекистана и позволит значительно снизить вред от опасных отходов, превращая их в полезный энергетический ресурс.