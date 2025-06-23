Французы и саудиты будут производить топливо из отходов в Узбекистане

Документ предусматривает создание современного комплекса по управлению опасными промышленными отходами. Общая стоимость проекта составит 78 миллионов долларов США, и он будет реализован в три этапа.
Первый этап — строительство комплексов по стабилизации отходов и размещению их на специализированных полигонах, а также организация региональных передающих станций.
Второй этап — разработка инженерного проекта и пилотное тестирование оборудования для производства RDF (Refuse Derived Fuel — топливо, полученное из отходов), а также установка систем для термической обработки и сжигания.
Третий этап — строительство и запуск полномасштабного предприятия по производству RDF и переработке отходов с применением современных технологий.
Ожидается, что проект станет важным шагом в развитии экологически устойчивой промышленности Узбекистана и позволит значительно снизить вред от опасных отходов, превращая их в полезный энергетический ресурс.