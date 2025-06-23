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США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов для атаки на ядерные объекты в Иране, пишет газета The New York Times.

Источник: Reuters

«Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из (штата. — Прим. ред.) Миссури в приблизительно одинаковое время», — говорится в публикации.

По данным издания:

  • одна группа должна была лететь на запад, в сторону острова Гуам, с включенными транспондерами, чтобы ее перемещение можно было отследить с помощью коммерческих спутников;
  • другая группа, состоящая из семи самолетов и полностью загруженная бомбами, летела на восток, в сторону Ирана, с отключенными транспондерами, чтобы остаться незамеченной.
  • Такой шаг мог создать у многих наблюдателей, а также, предположительно, Ирана ложное представление о времени и направлении планируемой Штатами атаки, резюмировалось в статье.

Атака США на Иран

США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.

В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время. США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку. МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.

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