США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ

«Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из (штата. — Прим. ред.) Миссури в приблизительно одинаковое время», — говорится в публикации.
По данным издания:
- одна группа должна была лететь на запад, в сторону острова Гуам, с включенными транспондерами, чтобы ее перемещение можно было отследить с помощью коммерческих спутников;
- другая группа, состоящая из семи самолетов и полностью загруженная бомбами, летела на восток, в сторону Ирана, с отключенными транспондерами, чтобы остаться незамеченной.
- Такой шаг мог создать у многих наблюдателей, а также, предположительно, Ирана ложное представление о времени и направлении планируемой Штатами атаки, резюмировалось в статье.
Атака США на Иран
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.
Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время. США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку. МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.