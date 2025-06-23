США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ

В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время. США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку. МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.