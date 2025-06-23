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Дмитриев предупредил о «нефтяном шоке» из-за закрытия Ормузского пролива

Дмитриев выразил уверенность, что возможное закрытие Ираном Ормузского пролива не пощадит США.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что возможная блокировка Ормузского пролива Ираном окажет серьёзное воздействие на мировую энергетическую систему и не оставит в стороне даже Соединённые Штаты. По его словам, такая мера способна вызвать масштабный нефтяной кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен на сырьё по всему миру.

Он подчеркнул, что в случае закрытия пролива никто не будет защищён от последствий, а мировой рынок ощутит сильнейший удар. Свой комментарий Дмитриев опубликовал в социальной сети X.

На этом фоне 23 июня стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с января превысила $81 за баррель, показав рост более чем на 5%.

Днём ранее представитель иранского парламента Эсмаил Косари, входящий в комитет по национальной безопасности и внешней политике, заявил о необходимости перекрытия Ормузского пролива, отметив при этом, что окончательное решение по данному вопросу принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.

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