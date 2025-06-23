Дмитриев предупредил о «нефтяном шоке» из-за закрытия Ормузского пролива

Специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что возможная блокировка Ормузского пролива Ираном окажет серьёзное воздействие на мировую энергетическую систему и не оставит в стороне даже Соединённые Штаты. По его словам, такая мера способна вызвать масштабный нефтяной кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен на сырьё по всему миру.