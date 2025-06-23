На заседании Совбеза ООН раскритиковали атаку США на ядерные объекты Ирана

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил в Совбезе всемирной организации и, комментируя удары американской авиации по ядерным объектам в Иране, заявил, что Вашингтон открыл «ящик Пандоры», пойдя на такой шаг.
Дипломат подчеркнул, что последствия действий Белого дома непредсказуемы. Он отметил, что США выбрали путь военной эскалации и отвергли возможность дипломатического урегулирования, несмотря на предложения Москвы стать посредником в этом процессе.
Небензя также назвал шаги Соединённых Штатов безответственными, провокационными и опасными. Дипломат выразил обеспокоенность в связи с тем, что Вашингтон при нанесении ударов проигнорировал риски радиационного заражения и угрозу гибели гражданских лиц.
Иран призвал Совбез ООН принять меры в отношении США и Израиля.
Постоянный представитель Тегерана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету Безопасности ООН и призвал принять меры в отношении США и Израиля, которых иранские власти считают агрессорами. Дипломат уточнил, что его страна ожидает не просто формального обсуждения, а чёткого осуждения акта нападения.
Постпред обвинил США в развязывании войны под надуманным предлогом. Иравани пояснил, что американские власти вновь незаконно прибегло к силовому варианту, объясняя своё решение необходимостью предотвратить создание ядерного оружия в Иране, к чему якобы стремился Тегеран.
По словам дипломата, требуется применение эффективных механизмов давления и привлечения США и Израиля к полной ответственности. Кроме того, он отметил, что США, Британия, Франция, Израиль и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси будут полностью виновны в гибели мирного населения.
Постпред предупредил, что Иран оставляет за собой право на самооборону в связи с атаками со стороны Вашингтона. Иравани добавил, что Тегеран не оставит без ответа «агрессию, которая исходит от США и их союзников».
Китай заявил о недопустимости применения силы для достижения политических целей.
Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун, в свою очередь, обратил внимание, что.
удары США по Ирану серьёзно нарушают Устав Организации Объединённых Наций. По словам дипломата, действия Вашингтона посягают на суверенитет, безопасность и территориальную целостность исламской республики.
Он заметил, что Китай призывает к немедленному прекращению боевых действий. Фу Цун также подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке не может быть достигнут с опорой на военные методы.
Напомним, по сообщениям президента США Дональда Трампа, американские военные нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Власти соединённых Штатов утверждают, что эти комплексы по обогащению урана якобы были полностью уничтожены.