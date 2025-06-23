Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На заседании Совбеза ООН раскритиковали атаку США на ядерные объекты Ирана

Постпред Тегерана при ООН Иравани заявил, что Иран оставляет за собой право на самооборону.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил в Совбезе всемирной организации и, комментируя удары американской авиации по ядерным объектам в Иране, заявил, что Вашингтон открыл «ящик Пандоры», пойдя на такой шаг.

Дипломат подчеркнул, что последствия действий Белого дома непредсказуемы. Он отметил, что США выбрали путь военной эскалации и отвергли возможность дипломатического урегулирования, несмотря на предложения Москвы стать посредником в этом процессе.

Небензя также назвал шаги Соединённых Штатов безответственными, провокационными и опасными. Дипломат выразил обеспокоенность в связи с тем, что Вашингтон при нанесении ударов проигнорировал риски радиационного заражения и угрозу гибели гражданских лиц.

Иран призвал Совбез ООН принять меры в отношении США и Израиля.

Постоянный представитель Тегерана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету Безопасности ООН и призвал принять меры в отношении США и Израиля, которых иранские власти считают агрессорами. Дипломат уточнил, что его страна ожидает не просто формального обсуждения, а чёткого осуждения акта нападения.

Постпред обвинил США в развязывании войны под надуманным предлогом. Иравани пояснил, что американские власти вновь незаконно прибегло к силовому варианту, объясняя своё решение необходимостью предотвратить создание ядерного оружия в Иране, к чему якобы стремился Тегеран.

По словам дипломата, требуется применение эффективных механизмов давления и привлечения США и Израиля к полной ответственности. Кроме того, он отметил, что США, Британия, Франция, Израиль и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси будут полностью виновны в гибели мирного населения.

Постпред предупредил, что Иран оставляет за собой право на самооборону в связи с атаками со стороны Вашингтона. Иравани добавил, что Тегеран не оставит без ответа «агрессию, которая исходит от США и их союзников».

Китай заявил о недопустимости применения силы для достижения политических целей.

Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун, в свою очередь, обратил внимание, что.

удары США по Ирану серьёзно нарушают Устав Организации Объединённых Наций. По словам дипломата, действия Вашингтона посягают на суверенитет, безопасность и территориальную целостность исламской республики.

Он заметил, что Китай призывает к немедленному прекращению боевых действий. Фу Цун также подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке не может быть достигнут с опорой на военные методы.

Напомним, по сообщениям президента США Дональда Трампа, американские военные нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Власти соединённых Штатов утверждают, что эти комплексы по обогащению урана якобы были полностью уничтожены.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше