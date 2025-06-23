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Пезешкиан заявил Макрону, что США получат ответ за удары по Ирану

Иран планирует ответить на авиаудары США по ядерным объектам на своей территории. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном, сообщает пресс-служба иранского лидера.

Источник: Life.ru

«На встречах с США мы говорили о доверии, но на практике США действовали по-другому и атаковали наши ядерные объекты. Америка напала на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в такой ситуации? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — отметил Пезешкиан.

Он подчеркнул, что США сначала утверждали, будто хотят гарантировать мирный характер ядерной программы Ирана. Однако в разгар переговоров они решили действовать «в полной координации с сионистским режимом».

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее говорил о возможной смене власти в Исламской Республике. По его мнению, «нынешний режим не в состоянии снова сделать Иран великим».

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