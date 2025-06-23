Пезешкиан заявил Макрону, что США получат ответ за удары по Ирану

«На встречах с США мы говорили о доверии, но на практике США действовали по-другому и атаковали наши ядерные объекты. Америка напала на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в такой ситуации? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — отметил Пезешкиан.