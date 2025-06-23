Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай выделил Узбекистану кредит на полмиллиарда долларов для развития телекоммуникаций

Vaib.uz (Узбекистан. 23 июня). Узбекистан получил новый крупный кредит от Китая. Экспортно-импортный банк КНР и правительство Узбекистана подписали соглашение о предоставлении займа на 500 миллионов долларов.

Средства будут направлены на развитие телекоммуникационной сферы, однако в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли не уточнили, на какие именно проекты пойдут деньги.

Помимо телекоммуникационного соглашения, представители банка также провели переговоры с Министерством транспорта Узбекистана. Обсуждались два крупных инфраструктурных направления — общественный транспорт и автодорожная инфраструктура.

Так, была достигнута договорённость об ускорении подписания кредитного соглашения между «Узпромстройбанком» и Эксимбанком Китая на закупку 200 электробусов. Кроме того, в повестке — перспективный проект по приобретению ещё 1000 автобусов, что значительно обновит и расширит автобусный парк в Узбекистане.

Стороны также обсудили возможности финансирования масштабных инфраструктурных проектов, в числе которых строительство платных автодорог Ташкент — Самарканд и Ташкент — Андижан, создание отдельной высокоскоростной пассажирской железнодорожной линии между Ташкентом и Самаркандом.