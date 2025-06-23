Китай выделил Узбекистану кредит на полмиллиарда долларов для развития телекоммуникаций

Так, была достигнута договорённость об ускорении подписания кредитного соглашения между «Узпромстройбанком» и Эксимбанком Китая на закупку 200 электробусов. Кроме того, в повестке — перспективный проект по приобретению ещё 1000 автобусов, что значительно обновит и расширит автобусный парк в Узбекистане.