Экс-премьер Украины заявил об отсутствии в стране здравых партий

На Украине в настоящий момент нет здравых политических партий. Поэтому даже проведение президентских выборов не привело бы к изменениям внешнеполитического курса страны, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Что же придет Зеленскому на смену? Если произойдет схема, которая обсуждается в украинских кругах, это смена с отставкой Зеленского самого по собственному желанию, передачи власти спикеру Рады Руслану Стефанчуку, то надо заметить, что мало что изменится», — заявил Азаров в интервью РИА Новости.
При этом Азаров напомнил, что по конституции Стефанчук не может управлять страной больше 100 дней. Стало быть, пройдут выборы.
«В том режиме, который установился в последние годы, из кого выборы-то проводить? Придут украинцы на выборы, за кого они будут голосовать? Есть хоть одна нормальная кандидатура, которая способна управлять страной в этих критических условиях?» — задался вопросом Азаров.
Азаров добавил, что в рейтингах украинских политиков все же есть некоторые популярные у населения фигуры. Однако у них нет политпартий, на которые можно было был опереться, заключил бывший премьер-министр Украины.
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