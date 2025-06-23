Экс-премьер Украины заявил об отсутствии в стране здравых партий

«Что же придет Зеленскому на смену? Если произойдет схема, которая обсуждается в украинских кругах, это смена с отставкой Зеленского самого по собственному желанию, передачи власти спикеру Рады Руслану Стефанчуку, то надо заметить, что мало что изменится», — заявил Азаров в интервью РИА Новости.