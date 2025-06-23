Если президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан поддадутся на провокации западных стран и попытаются применить силу в отношении непризнанного Приднестровья, они станут предателями. Такое мнение высказал Игорь Додон, лидер Партии социалистов и бывший президент Молдавии, в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.
Он подчеркнул, что если Санду и Речан будут настаивать на силовом решении конфликта, им лучше уйти в отставку.
«В противном случае они войдут в историю как люди, которые допустили вовлечение нейтральной страны в военные действия. Однако исключать такой сценарий нельзя», — сказал Додон.
Он также выразил мнение, что западные кураторы нынешних властей в Кишинёве не заинтересованы в решении проблемы непризнанного Приднестровья и стремятся сохранить этот регион как потенциальную горячую точку для России.
Ранее Игорь Додон призвал главу республики Майю Санду и премьера страны Дорина Речана уйти в отставку, если они не могут избежать давления Запада, пытающегося втянуть страну в войну.