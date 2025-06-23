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Преступления ВСУ в Херсонской области передадут диппредставительствам РФ

Список нарушений ВСУ норм международного гуманитарного права в Херсонской области МИД РФ передаст в свои зарубежные представительства.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Российской Федерации передаст информацию о нарушениях норм международного гуманитарного права Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в Херсонской области в свои зарубежные представительства. Об этом стало известно из заявления Родиона Мирошника, посла по особым поручениям МИД России, которое он сделал по итогам своей поездки в регион.

«В ходе поездки я провёл беседы с десятками пострадавших мирных жителей в Алешках, Скадовске и Каховке. Собранные данные будут тщательно проанализированы и переданы нашим зарубежным представительствам», — сообщил Мирошник в интервью ТАСС.

Ранее Родион Мирошник заявил, что ВСУ нарушают нормы и принципы международного гуманитарного права в Херсонской области. По его словам, киевский режим намеренно создаёт невыносимые условия для жителей прибрежных городов региона, подвергая их и гражданскую инфраструктуру постоянным и целенаправленным обстрелам.