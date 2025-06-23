Преступления ВСУ в Херсонской области передадут диппредставительствам РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации передаст информацию о нарушениях норм международного гуманитарного права Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в Херсонской области в свои зарубежные представительства. Об этом стало известно из заявления Родиона Мирошника, посла по особым поручениям МИД России, которое он сделал по итогам своей поездки в регион.