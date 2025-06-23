Министерство иностранных дел Российской Федерации передаст информацию о нарушениях норм международного гуманитарного права Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в Херсонской области в свои зарубежные представительства. Об этом стало известно из заявления Родиона Мирошника, посла по особым поручениям МИД России, которое он сделал по итогам своей поездки в регион.
«В ходе поездки я провёл беседы с десятками пострадавших мирных жителей в Алешках, Скадовске и Каховке. Собранные данные будут тщательно проанализированы и переданы нашим зарубежным представительствам», — сообщил Мирошник в интервью ТАСС.
Ранее Родион Мирошник заявил, что ВСУ нарушают нормы и принципы международного гуманитарного права в Херсонской области. По его словам, киевский режим намеренно создаёт невыносимые условия для жителей прибрежных городов региона, подвергая их и гражданскую инфраструктуру постоянным и целенаправленным обстрелам.