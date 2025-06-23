Развожаев прокомментировал позицию Зеленского по Крыму и Севастополю

«Ну, как оценивать? Достаточно много разных бредовых вещей генерирует практически в ежедневном режиме. Что-то ему, так сказать, помогает это делать, достаточно яркие, разнообразные заявления. Или КВНовский опыт, так сказать, выстреливает периодически. Серьезно к этому относиться нельзя, потому что для всего мира очевидно, что Крым — это территория России, и всегда был, и всегда будет. Другой вопрос, что режим киевский, который сегодня действует, никогда с этим не смирится, тоже надо понимать. Других заявлений, мы понимаем, что от них никогда не услышим. Покуда этот режим будет, они будут делать такие заявления. Они заложники собственных позиций и ошибок, которые были совершены ранее», — сказал Развожаев, комментируя позицию режима в Киеве по Крыму.