Развожаев прокомментировал позицию Зеленского по Крыму и Севастополю

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Изменений в позиции по принадлежности Крыма и Севастополя от режима Владимира Зеленского ждать не приходится, он стал заложником собственных ранее сделанных ошибок, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Ну, как оценивать? Достаточно много разных бредовых вещей генерирует практически в ежедневном режиме. Что-то ему, так сказать, помогает это делать, достаточно яркие, разнообразные заявления. Или КВНовский опыт, так сказать, выстреливает периодически. Серьезно к этому относиться нельзя, потому что для всего мира очевидно, что Крым — это территория России, и всегда был, и всегда будет. Другой вопрос, что режим киевский, который сегодня действует, никогда с этим не смирится, тоже надо понимать. Других заявлений, мы понимаем, что от них никогда не услышим. Покуда этот режим будет, они будут делать такие заявления. Они заложники собственных позиций и ошибок, которые были совершены ранее», — сказал Развожаев, комментируя позицию режима в Киеве по Крыму.
Отвечая на вопрос, возможно ли договориться с нынешним украинским режимом о мире и на каких условиях, губернатор сказал, что все условия сформулированы руководством страны.
«Все условия президентом (России Владимиром Путиным — ред.) сформулированы. Они в последний раз были переданы украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Я так понимаю, что других условий не будет. И также, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, тоже понимаю, что этот режим подобные условия, скорее всего, принять не сможет. Просто в силу того, что сам себя загнал давно уже в угол», — добавил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".
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