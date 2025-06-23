Небензя заявил, что США ударами по Ирану открыли ящик Пандоры

Постпред России при ООН Василий Небензя в воскресенье, 22 июня, выступил на заседании Совета Безопасности, посвященном ударам по иранской ядерной инфраструктуре. По его словам, Соединенные Штаты с помощью этих атак открыли ящик Пандоры.
— Своими действиями США открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести, — цитирует Небензя РИА Новости.
Он также добавил, что Соединенные Штаты в очередной раз «показали полное пренебрежение» к позиции международного сообщества. Также, по словам Небензи, в случае эскалации конфликта весь мир может погрузиться в ядерную катастрофу.
Постпред России при ООН отметил, что удары США по Ирану фактически нивелировали многолетние дипломатические усилия по развитию мирной ядерной программы Исламской Республики. По его словам, Тегеран имеет право на развитие мирной атомной программы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракеты прилетели в стол переговоров между Ираном и Израилем. В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране.