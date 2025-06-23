У замруководителя администрации Красноярского края изъяли незаконную землю

По данным прокуратуры Красноярского края, у заместителя руководителя администрации губернатора изъяли незаконно отчуждённую землю в береговой полосе реки Базаиха. Чиновник обманным путём в 2020 году заполучил 2 тыс. кв. м на улице Базайская, находившийся в муниципальной собственности.
Так, сначала представитель власти заключил через знакомого договор аренды участка на 21 год с ежеквартальной платой 877 тыс. руб., которая не устроила подельников. Они придумали возвести постройки на бумаге и поставить вагончики на месте будущего предполагаемого дома. Фейковый техплан отправили в Департамент градостроительства и получили в собственность землю за 2,5% от её кадастровой стоимости, то есть за 27 тыс. руб. вместо 8,3 млн руб.
Однако переоформить участок на чиновника соучастники не успели — их поймали. Вину они не признали, но судебная экспертиза подтвердила отсутствие признаков капитальности у строения, которое разместили на земле. В итоге суд изъял у покупателя спорный участок.