У замруководителя администрации Красноярского края изъяли незаконную землю

Так, сначала представитель власти заключил через знакомого договор аренды участка на 21 год с ежеквартальной платой 877 тыс. руб., которая не устроила подельников. Они придумали возвести постройки на бумаге и поставить вагончики на месте будущего предполагаемого дома. Фейковый техплан отправили в Департамент градостроительства и получили в собственность землю за 2,5% от её кадастровой стоимости, то есть за 27 тыс. руб. вместо 8,3 млн руб.