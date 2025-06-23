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Трамп вновь встретится с членами Совета нацбезопасности после атаки на Иран

Совещание состоится в 20:00 по московскому времени.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп вновь проведет совещание с Советом нацбезопасности после ударов страны по ядерным объектам Ирана. Об этом говорится в обнародованном Белым домом графике политика.

«В час дня (20:00 мск — прим. ред.) президент встречается с командой по национальной безопасности», — говорится в расписании.

Соединенные Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране — в городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо — в ночь на воскресенье, 22 июня. Трамп заявил, что этим удалось укрепить безопасность Израиля, находящегося в конфликте с Ираном и наносящего удары по объектам ядерной программы исламской республики.

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