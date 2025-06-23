Трамп вновь встретится с членами Совета нацбезопасности после атаки на Иран

Соединенные Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране — в городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо — в ночь на воскресенье, 22 июня. Трамп заявил, что этим удалось укрепить безопасность Израиля, находящегося в конфликте с Ираном и наносящего удары по объектам ядерной программы исламской республики.