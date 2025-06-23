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В МИД РФ назвали гарантию для невступления Украины в НАТО

Одной из гарантий для России невступления Украины в НАТО может стать отмена решения саммита альянса в Бухаресте в 2008 году, когда было принято политическое заявление о присоединении республики к альянсу в будущем.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат подчеркнул, что Россия добивается «железобетонных международно-правовых гарантий» невступления Украины в НАТО. По его словам, среди прочего это подразумевает отмену решения бухарестского саммита.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления государства в организацию (ПДЧ).

Позднее в 2023 году на саммите в Вильнюсе было принято решение, что Украине больше не нужно проходить через ПДЧ для вступления в альянс. То есть, Украина может напрямую подать заявку на членство после завершения необходимых реформ и выполнения критериев, установленных организацией.

18 июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не исключает вступления Украины в НАТО в долгосрочной перспективе.

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