В МИД РФ назвали гарантию для невступления Украины в НАТО

Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.
Дипломат подчеркнул, что Россия добивается «железобетонных международно-правовых гарантий» невступления Украины в НАТО. По его словам, среди прочего это подразумевает отмену решения бухарестского саммита.
Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления государства в организацию (ПДЧ).
Позднее в 2023 году на саммите в Вильнюсе было принято решение, что Украине больше не нужно проходить через ПДЧ для вступления в альянс. То есть, Украина может напрямую подать заявку на членство после завершения необходимых реформ и выполнения критериев, установленных организацией.
18 июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не исключает вступления Украины в НАТО в долгосрочной перспективе.