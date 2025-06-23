В МИД РФ назвали гарантию для невступления Украины в НАТО

Позднее в 2023 году на саммите в Вильнюсе было принято решение, что Украине больше не нужно проходить через ПДЧ для вступления в альянс. То есть, Украина может напрямую подать заявку на членство после завершения необходимых реформ и выполнения критериев, установленных организацией.