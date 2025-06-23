NBC: Иран пригрозил Трампу задействовать «спящие ячейки» в США

Напомним, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран оставляет за собой полное право на самооборону в связи с ударами со стороны США. Он добавил, что Тегеран «не останется безучастным к агрессии», исходящей от Вашингтона и его союзников.