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NBC: Иран пригрозил Трампу задействовать «спящие ячейки» в США

Иран направил послание с предупреждением США за несколько дней до ударов по иранским ядерным объектам.

Источник: Аргументы и факты

Иран якобы предупреждал главу Белого дома Дональда Трампа о возможности задействовать «спящие ячейки» на территории США в случае атаки Вашингтона на иранские объекты, сообщил телеканал NBC News.

Журналисты утверждают, что Тегеран послал такой сигнал за несколько дней до авиаударов, которые были нанесены Соединёнными Штатами по ядерным комплексам исламской республики. Телеканал назвал указанные группы «террористическими».

Напомним, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран оставляет за собой полное право на самооборону в связи с ударами со стороны США. Он добавил, что Тегеран «не останется безучастным к агрессии», исходящей от Вашингтона и его союзников.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном также подчеркнул, что США должны получить ответ на удары по ядерным объектам Ирана.

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