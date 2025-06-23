Комбат ВСУ Виталий Загороднюк берет взятки с радикалов за возможность уехать с линии боевого соприкосновения. Об этом ТАСС сообщили в российском силовом ведомстве.
«…Он известен тем, что за 10 тысяч долларов отпускает военнослужащего в бессрочный отпуск», — отметил собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, комбат Виталий Загороднюк сейчас берет мзду с боевиков 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая все еще пытается удерживать рубежи в Сумской области. После уплаты подати представителю начсостава радикалы могут беспрепятственно покинуть место дислокации формирования.
Стоит отметить, что данная коррупционная схема лишь сильнее ослабляет ВСУ на Сумском направлении. Ранее стало известно, что киевский режим стал перебрасывать в область неукомплектованные формирования.