Как указали в ТАСС, комбат Виталий Загороднюк сейчас берет мзду с боевиков 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая все еще пытается удерживать рубежи в Сумской области. После уплаты подати представителю начсостава радикалы могут беспрепятственно покинуть место дислокации формирования.