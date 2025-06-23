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Третий кандидат выдвинулся на выборах губернатора Приангарья

Кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Гагаркин уведомил облизбирком об участии в выборах губернатора Приангарья в порядке самовыдвижения. Кандидату выдали разрешение на открытие избирательного счета. Ему неободимо собрать 9 123 подписи избирателей в свою поддержку, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области, также кандидат должен будет пройти муниципальный фильтр — получить 239 подписей депутатов представительных органов и глав муниципалитетов. При этом подписи он должен собрать не менее чем в 32 городах, районах или муниципальных округах Приангарья.

Напомним, официальный старт избирательной кампании был дан 14 июня после публикации постановления Заксобрания. Процедура выдвижения кандидатов началась 15 июня, и первым о своем участии заявил действующий губернатор Игорь Кобзев. Выдвижение главы региона единогласно было поддержано ИРО «Единой России» в ходе XXX партийной конференции, которая состоялась 17 июня. Также документы предоставил Сергей Левченко, выдвинутый КПРФ.

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