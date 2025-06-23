Азаров раскрыл, как США и Россия могут разрешить противоречия по Украине

«В этом пункте возможно нахождение путей как бы соприкосновение путей между российской стороной и американской стороной. То есть вот поэтому вся эта ситуация, на мой взгляд, это сгусток противоречий, который должен разрешаться путем переговоров двух крупных игроков — США и РФ».