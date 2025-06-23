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Азаров раскрыл, как США и Россия могут разрешить противоречия по Украине

Противоречия по Украине можно решить только прямыми переговорами между Россией и США.

Противоречия по Украине можно решить только прямыми переговорами между Россией и США. Такое заявление агентству РИА Новости сделал премьер-министр Украины в 2010—2014 годах Николай Азаров.

Экс-премьер подчеркнул, что если президент США Дональд Трамп заинтересован в восстановлении надежного мира на Украине, то он не может не понимать, что сохранение действующего в Киеве режима будет означать не мир, а продолжение конфликта.

«В этом пункте возможно нахождение путей как бы соприкосновение путей между российской стороной и американской стороной. То есть вот поэтому вся эта ситуация, на мой взгляд, это сгусток противоречий, который должен разрешаться путем переговоров двух крупных игроков — США и РФ».

В то же время Азаров указал, что существуют некоторые обстоятельства, которые с одной стороны мешают этим переговорам, а с другой — способствуют.

Ранее Азаров заявил, что на Украине сейчас нет здравых политических партий.

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