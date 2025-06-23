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«Кто из нас кого будет искать»: Алаудинов ответил киевским силовикам

Генерал-лейтенанта Вооруженных сил России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал сообщения о желании киевских спецслужб задержать его.

Генерал-лейтенанта Вооруженных сил России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал сообщения о желании киевских спецслужб задержать его. Свою позицию он озвучил в ходе разговора с РИА Новости.

«Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется… Когда мы победим, как раз мы и будем судить всех вот этих вот умников, которые думают, что каким-то своим розыском они могут нас напугать», — подчеркнул Апти Алаудинов ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.

Генерал-лейтенант также добавил, что киевскому силовику, подписавшему ордер на его арест, стоит уже сейчас подумать о том, как он сможет себя «спасти».

Свой комментарий командир спецназа «Ахмат» дал после заявления находящейся на службе у режима Зеленского СБУ о его «розыске с 2022 года».