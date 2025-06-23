«Кто из нас кого будет искать»: Алаудинов ответил киевским силовикам

«Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется… Когда мы победим, как раз мы и будем судить всех вот этих вот умников, которые думают, что каким-то своим розыском они могут нас напугать», — подчеркнул Апти Алаудинов ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.