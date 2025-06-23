Главным врачом Нижнекамской ЦРБ назначен Сергей Мерясев

Как пояснили в пресс-службе Минздрава РТ, Мерясев будет возглавлять медицинское учреждение «на время исполнения обязанностей отсутствующего работника Руслана Валеева, за которым сохраняется место работы».
Валеев был задержан в апреле этого года. По версии следователей, главный врач может быть причастен к лоббированию интересов двух коммерческих структур при закупке оборудования и материалов. В начале июня суд продлил арест Валееву еще на два месяца.
Сергей Мерясев имеет большой опыт работы. Трудился в ЦРБ терапевтом, заведующим отделением, заместителем главврача, а пять лет назад был назначен начальником Управления здравоохранения города Нижнекамск.