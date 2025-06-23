ПМЭФ-2025 дал Хабаровскому краю новые стимулы и возможности

— Переход от сырьевой структуры к экономике промышленного производства президент России Владимир Путин обозначил в качестве главной задачи, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025, — прокомментировал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём аккаунте в Телеграм. — Мы активно занимаемся этими вопросами, поэтому мы на верном пути. Важный аспект уверенного вхождения в производственные процессы и программы развития, которые сейчас приостановлены, — снижение ключевой ставки Центробанка. Этого ждёт и бизнес, планирующий новые инвестиционные проекты. Главный показатель успешности нашей работы — то, что в Хабаровском крае инвестиции за последний год увеличились на треть! Немногие могут похвастаться таким приростом. Нам его необходимо удержать, по-честному удержать. Увеличение числа инвесторов — это, конечно, поддержка, сопровождение каждого бизнесмена, каждого человека, который хочет развивать регион, который хочет развивать Россию.