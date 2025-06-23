ПМЭФ-2025 дал Хабаровскому краю новые стимулы и возможности

В рамках работы делегации Хабаровского края под руководством губернатора Дмитрия Демешина на площадках Петербургского международного экономического форума подписаны важные соглашения, которые окажут значительное влияние на качество жизни людей и развитие экономики региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В частности, достигнуто соглашение с Российским экологическим оператором, направленное на увеличение доли отходов, которые будут подвергаться вторичной переработке. Это позволит не только сократить количество свалок в будущем, но и в перспективе осуществить реновацию существующих объектов.
В ходе переговоров с представителями пивоваренных компаний подтверждено намерение бизнеса развивать производство напитков в Хабаровском крае и увеличивать экспортный потенциал, что, в свою очередь, приведёт к увеличению налоговой базы.
Кроме того, подписано соглашение с правительством Российской Федерации о развитии Большого Уссурийского острова. Этот проект не может быть реализован без участия федерального центра.
— Переход от сырьевой структуры к экономике промышленного производства президент России Владимир Путин обозначил в качестве главной задачи, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025, — прокомментировал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём аккаунте в Телеграм. — Мы активно занимаемся этими вопросами, поэтому мы на верном пути. Важный аспект уверенного вхождения в производственные процессы и программы развития, которые сейчас приостановлены, — снижение ключевой ставки Центробанка. Этого ждёт и бизнес, планирующий новые инвестиционные проекты. Главный показатель успешности нашей работы — то, что в Хабаровском крае инвестиции за последний год увеличились на треть! Немногие могут похвастаться таким приростом. Нам его необходимо удержать, по-честному удержать. Увеличение числа инвесторов — это, конечно, поддержка, сопровождение каждого бизнесмена, каждого человека, который хочет развивать регион, который хочет развивать Россию.
Хабаровский край стал одним из ключевых бенефициаров Петербургского международного экономического форума среди регионов Дальневосточного федерального округа. В ходе анализа выяснилось, что именно Хабаровский край заключил наибольшее количество реальных соглашений, которые предусматривают конкретные действия. Руководство региона сосредоточилось на решении практических задач, актуальных для населения, в рамках Петербургского международного экономического форума.