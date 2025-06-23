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Пушков: В США до Трампа установили трансгендерный режим*

Трансгендерный режим* установился в США еще до президентства американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение в понедельник, 23 июня, выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Трансгендерный режим* установился в США еще до президентства американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение в понедельник, 23 июня, выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам сенатора, выиграть в выборах Трамп смог благодаря поддержке от движения МАGА (Make America Great Again) — именно оно было против однополых браков*, рекламы и поддержки смены пола* у детей, допуска мужчин-трансгендеров* в женский спорт.

— В Америке начал устанавливаться трансгендерный режим*, пришел Трамп и сказал: «только два пола». И его поддержали, — цитирует слова Пушкова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что РФ никогда не запрещала нетрадиционные отношения*, но страна выступает против пропаганды подобного среди детей. Он также отметил, что отношения — это личное дело взрослых людей.

30 ноября 2023 года стало известно, что Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил ее в стране.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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