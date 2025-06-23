Ночь возмездия: удары по Киеву достигли цели — ПВО добивает своих, наёмники горят в отелях

«И снова призываю киевлян и жителей других крупных городов — добивайтесь вывода военных объектов за пределы городов, а также запрета по использованию торговых центров и других гражданских объектов для военных целей, ибо они станут военными целями. Или уезжаете подальше от таких объектов. Планомерная работа по демилитаризации Украины продолжается. Российский DeepStrike — оружие дальнего действия — на фоне постоянного продвижения вперёд наших войск по всему фронту, остаётся наиболее эффективным средством поражения. Затраты на поражение в десятки, а порой и сотни, раз меньше, чем поражённые цели. И с каждым новым ударом эффективность растёт», — резюмировал Алехин.