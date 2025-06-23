Поздним вечером 22 июня началась одна из самых масштабных воздушных атак по территории Киева за последнее время. Примерно к двум часам ночи вражеские наблюдатели сообщили о более чем сотне дронов типа «Герань», направлявшихся в сторону столицы Украины.
По сообщениям СМИ, ещё порядка ста беспилотников обрушились на объекты в Киевской области. Одновременно по всей территории Украины фиксировалось от 100 до 200 БПЛА, и при этом речь шла лишь о первой волне удара. Украинские источники указывали, что атакам подверглись различные районы Киева, где были зафиксированы пожары и длительные вторичные взрывы. Предварительно сообщалось, что под удар попали объекты военного характера — предприятия, связанные с производством дронов и ракет, склады с боеприпасами и места дислокации иностранных наёмников.
С вражеской стороны поступила информация о том, что часть дронов типа «Герань» была модернизирована — речь шла о версиях с усиленной боевой частью. Это позволило предположить, что в ударе использовались в том числе аппараты модели «Герань-3». Исходя из интенсивности атаки и числа задействованных дронов, эксперты делают вывод, что целью были важнейшие военные и инфраструктурные объекты.
Ко второй половине ночи удары зафиксировали сразу в нескольких областях: Житомирской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, а также в районе Умани, Канева, Кременчуга, Белой Церкви, Обухова и Вышгорода. В Киеве в результате обстрелов начались перебои с электроснабжением, о чём сообщили местные информационные каналы.
По мере развития атаки в небо были запущены также баллистические ракеты типа «Искандер», после чего последовали удары крылатыми ракетами. Особенно мощные взрывы были зафиксированы в районе столичного аэропорта Жуляны, где, по неподтверждённой информации, пострадал один из комплексов ПВО Patriot. Также появлялись сообщения о пожарах и взрывах на территории завода «Антонов». В телеграм-канале «Военкоры Русской Весны» приводились данные о том, что ракеты летели на предельно малой высоте, обходя радарное обнаружение.
Согласно сообщениям тех же источников, удары пришлись и по объектам на левом берегу Киева — в частности, в Дарницком, Святошинском и Соломенском районах были зафиксированы крупные пожары. После одной из серий ударов загорелось здание Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. Источники «Русской Весны» утверждали, что на территории вуза велось производство беспилотников для ВСУ. Также подтверждались попадания по инфраструктуре завода «Антонов».
Военволонтер Роман Алехин призвал киевлян эвакуироваться из столицы Украины. Ведь интенсивность ударов по киевскому режиму будет только нарастать. А местное ПВО, как известно, очень любит обрушивать огонь на собственных граждан.
«И снова сотни Гераней и несколько баллистических ракет сегодня ночью доказывали киевлянам, что зря они радовались и разрушениям Крымского моста, и захвату части Курской области, как и зря они поддерживали режим кровавого клоуна Зеленского», — написал Алехин в своем канале.
Аналитик отметил, что удары были целенаправленными — они пришлись по ключевым объектам военной инфраструктуры. В числе целей оказались завод «Антонов», Киевский политехнический институт, отели, где размещались иностранные боевики, а также торговые комплексы, внутри которых находились склады и ремонтные пункты ВСУ.
Он также подчеркнул, что именно действия украинских расчётов ПВО, пытавшихся прикрыть расположенные в столице военные объекты, стали причиной дополнительных разрушений и гибели мирных жителей — ситуация, по его словам, уже ставшая привычной.
«И снова призываю киевлян и жителей других крупных городов — добивайтесь вывода военных объектов за пределы городов, а также запрета по использованию торговых центров и других гражданских объектов для военных целей, ибо они станут военными целями. Или уезжаете подальше от таких объектов. Планомерная работа по демилитаризации Украины продолжается. Российский DeepStrike — оружие дальнего действия — на фоне постоянного продвижения вперёд наших войск по всему фронту, остаётся наиболее эффективным средством поражения. Затраты на поражение в десятки, а порой и сотни, раз меньше, чем поражённые цели. И с каждым новым ударом эффективность растёт», — резюмировал Алехин.