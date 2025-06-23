«Сделаем Иран снова великим»: мир замер в ожидании мести за агрессию США

Во время своей президентской кампании Дональд Трамп обещал американскому народу «больше никаких войн», но глобальные события радикально изменили его взгляды. В субботу, в день, который может стать самым важным за все время его президентства, Трамп принял решение разбомбить три иранских ядерных объекта в рамках операции, которую он назвал «впечатляющим военным успехом». Он похвастался, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «полностью уничтожены».
В своем воскресном посте на социальной платформе Truth Трамп сделал еще один шаг вперед, затронув проблему смены режима в Иране, применив свою риторику Maga («Сделаем Америку снова великой») к Ближнему Востоку, отмечает The Guardian.
«Политически некорректно использовать термин “смена режима”, но если нынешний иранский режим не в состоянии снова сделать ИРАН ВЕЛИКИМ, почему бы не сменить режим??? МИГА!!!» — написал он, переиначив свой лозунг на «Сделаем Иран снова великим».
Иран, о котором так «печется» американский президент, предупредил США о необходимости готовиться к ответным мерам после того, как администрация Дональда Трампа присоединилась к Израилю в его войне против Тегерана, разрушив трамповскую изоляционистскую внешнюю политику и начав самое масштабное вмешательство в конфликт за последнее поколение.
Почти через день после того, как США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону: «Американцы должны получить ответ на свою агрессию», сигнализируя о возможных ответных мерах со стороны Ирана, которые могут втянуть США в новый затяжной конфликт на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что планирует вылететь в Москву в понедельник утром, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным для консультаций. Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Исламской Республики, заявил, что любая страна, используемая США для нанесения удара по Ирану, «станет законной целью для наших вооруженных сил», сообщило государственное информационное агентство IRNA.
В воскресенье вечером исполняющая обязанности посла США Дороти Шир заявила на экстренном заседании Совета безопасности ООН, что «любая атака Ирана — прямая или косвенная — против американцев или американских баз будет встречена сокрушительным возмездием».
На встрече, созванной Ираном в СБ ООН, она цинично заявила, что США якобы действовали в защиту Израиля и американских граждан, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие после того, как он будто бы «скрыл» информацию о своей программе создания ядерного оружия и «воспрепятствовал добросовестным усилиям на недавних переговорах».
Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал удары США и Израиля «явным и вопиющим нарушением международного права» и предположил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху удалось заставить Трампа выполнить «грязную работу» Запада, «втянув Соединенные Штаты в еще одно дорогостоящее и безосновательное преступление».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что «США открыли ящик Пандоры», и «никто не знает, какие новые катастрофы и страдания это принесет».
В воскресенье вечером президент США приветствовал возвращение американских бомбардировщиков B-2 в Миссури после нанесения ударов, поскольку возникли вопросы о степени достигнутого ими успеха.
Вице-президент Джей Ди Вэнс, похоже, попробовал смягчить заявление Трампа о том, что эти объекты были «полностью уничтожены», когда он признал в ходе воскресного ток-шоу в США, что, по его мнению, США, возможно, лишь «существенно отсрочили» способность Ирана разработать ядерное оружие.
Вэнс сказал, что США «находятся в состоянии войны не с Ираном», а «в состоянии войны с ядерной программой Ирана». Это, по-видимому, было попыткой ослабить опасения представителей МАГА в Республиканской партии о том, что США могут ввязаться в еще одну «вечную войну», которая, сама того не желая, может привести к смена режима.
Со своей стороны, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его вооруженные силы продвигаются к своей цели — уничтожению иранской ядерной угрозы и угрозы, связанной с баллистическими ракетами. «Мы продвигаемся шаг за шагом к достижению этих целей. Мы очень, очень близки к их завершению», — утверждает премьер еврейского государства.
Ранее Трамп настаивал на том, что авиаудары были ограниченным вмешательством, призвал Тегеран провести переговоры о прекращении его попыток создать ядерное оружие и предупредил, что нанесение ударов по американским войскам приведет к жестокой военной кампании США, отмечает The Guardian.
Но после одного из самых судьбоносных решений его второй администрации вопрос о том, будут ли США втянуты в затяжную войну на Ближнем Востоке — чего Трамп обещал избежать, — теперь, похоже, находится в руках высокопоставленных чиновников в Тегеране и Корпуса стражей исламской революции, предлагает The Guardian.
Мировые лидеры призвали обе стороны к сдержанности и возвращению к дипломатии, чтобы предотвратить выход конфликта из-под контроля. Западные правительства стран-сателлитов Америки лицемерно призвали вернуться за стол переговоров, в то время как Китай и Россия осудили авиаудары США по суверенному государству и заявили, что они подрывают глобальную безопасность.
Тем временем Израиль продолжил наносить удары по целям в Иране в воскресенье, заявив, что около 30 реактивных самолетов совершили боевые вылеты по десяткам военных объектов в Иране, включая стратегический ракетный командный центр Имама Хусейна в районе Йезда, первый удар по ракетному полигону дальнего радиуса действия.