«Сделаем Иран снова великим»: мир замер в ожидании мести за агрессию США

Вэнс сказал, что США «находятся в состоянии войны не с Ираном», а «в состоянии войны с ядерной программой Ирана». Это, по-видимому, было попыткой ослабить опасения представителей МАГА в Республиканской партии о том, что США могут ввязаться в еще одну «вечную войну», которая, сама того не желая, может привести к смена режима.