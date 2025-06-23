Названа наиболее уязвимая в случае перекрытия Ормузского пролива страна: не США

Поскольку в Иране усиливаются призывы к закрытию Ормузского пролива в отместку за нападение США на его ядерные объекты, от этого решения может пострадать ключевой дипломатический и экономический партнёр Тегерана — Китай.
Ормузский пролив, соединяющий богатый нефтью Персидский залив с открытым океаном, является одним из самых важных нефтяных контрольно-пропускных пунктов в мире, напоминает CNN.
По данным Управления энергетической информации США (EIA), в прошлом году через узкий пролив между Ираном и Оманом поставлялось около 20 миллионов баррелей сырой нефти в день, или 20% мирового потребления.
Для Китая, крупнейшего в мире импортера нефти и крупнейшего покупателя сырой нефти из Ирана, Ормузский пролив имеет еще большее значение, констатирует Си-эн-эн.
По оценкам EIA, за первые три месяца 2025 года Китай ежедневно импортировал через пролив 5,4 миллиона баррелей сырой нефти.
Согласно расчетам CNN, основанным на данных китайской таможни, это эквивалентно примерно половине среднесуточного импорта сырой нефти Китаем в первом квартале этого года.
В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул эту уязвимость, призвав Китай отговорить Иран от закрытия Ормузского пролива.
«Я призываю китайское правительство в Пекине сообщить им об этом, потому что они сильно зависят от Ормузского пролива в плане поставок нефти», — заявил Марко Рубио в интервью Fox News в воскресенье, добавив, что закрытие этой морской артерии нанесет больший ущерб экономике других стран, чем экономике США.
Китай на сегодняшний день остается крупнейшим покупателем энергоносителей в Иране, хотя, по мнению аналитиков, Пекин не сообщал о закупках иранской нефти в своих официальных таможенных данных с 2022 года. По данным компании Kpler, занимающейся сбором данных о сырьевых товарах, около 90% экспорта иранской нефти в настоящее время идет в Китай, что является ключевым фактором поддержания экономики Тегерана, находящейся под жесткими санкциями.
Китайская Народная Республика осудила атаки США на ядерные объекты Ирана, заявив, что этот шаг «усугубляет напряженность на Ближнем Востоке». При этом, как отмечает CNN, Пекин не прокомментировал возможное закрытие Ормузского пролива.