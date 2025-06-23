Названа наиболее уязвимая в случае перекрытия Ормузского пролива страна: не США

Китай на сегодняшний день остается крупнейшим покупателем энергоносителей в Иране, хотя, по мнению аналитиков, Пекин не сообщал о закупках иранской нефти в своих официальных таможенных данных с 2022 года. По данным компании Kpler, занимающейся сбором данных о сырьевых товарах, около 90% экспорта иранской нефти в настоящее время идет в Китай, что является ключевым фактором поддержания экономики Тегерана, находящейся под жесткими санкциями.