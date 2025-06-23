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Силы ПВО в ночь на понедельник отразили налет 23 дронов ВСУ на 3 области страны

В Министерстве обороны представили отчет об успешной ликвидации 23 воздушных дронов неонацистов ВСУ в ночь на понедельник, 23 июня.

В Министерстве обороны представили отчет об успешной ликвидации 23 воздушных дронов неонацистов ВСУ в ночь на понедельник, 23 июня. Подробная информация указана в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно данным Министерства, с 22:00 воскресенья по 07:00 понедельника силы противовоздушной обороны Российской Армии отразили налет беспилотников пособников киевского режима на 3 субъекта страны.

Дежурные подразделения ПВО уничтожили 14 БПЛА украинских боевиков в небе над Ростовщиной и 5 дронов на территории Волгоградской области. Еще 4 беспилотника пришлось на Астраханский регион.

К сожалению, налеты дронов радикалов киевского режима на мирные территории России происходят практически ежедневно. Однако Вооруженные силы РФ продолжают устранять угрозу, исходящую от боевиков ВСУ, — ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, почему 23 июня неонацисты пережили «ночь возмездия».

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