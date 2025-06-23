В российские войска начали поступать мини-ракеты для «Панцирей»

В российские войска начали поступать мини-ракеты для зенитных комплексов «Панцирь», предназначенные для перехвата целей в ближней зоне. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».
«Холдинг “Высокоточные комплексы” госкорпорации “Ростех” начал поставки новейших зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов семейства “Панцирь”. Партия мини-ракет была отгружена Министерству обороны России в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении.
Эти малогабаритные боеприпасы предназначены для борьбы с различными целями в ближней зоне, включая беспилотные летательные аппараты. В ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий и правильность технических решений, реализованных в них.
Контейнер с четырьмя ракетами ближнего перехвата устанавливается в стандартное посадочное место для обычной ракеты комплекса «Панцирь». Перезарядка заранее подготовленными контейнерами занимает столько же времени, сколько и обычными боеприпасами.
По словам Бекхана Оздоева, индустриального директора кластера вооружений «Ростеха», новые мини-ракеты позволяют увеличить боекомплект «Панциря» до 48 боеприпасов. Это позволяет комплексу перехватывать большее количество воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты.
«Таким образом, противнику будет гораздо сложнее исчерпать боезапас комплекса при попытке прорвать рубеж противовоздушной обороны», — отметил Оздоев.
Ранее сообщалось, что комплексы «Панцирь» демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях. Расчёты ЗРПК неоднократно успешно обнаруживали и уничтожали воздушные цели, которые было сложно перехватить.