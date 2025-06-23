«Кто из нас кого будет искать»: Алаудинов ответил на розыск СБУ

Напомним, что Алаудинова разыскивают на Украине. Соответствующее решение было принято судом ещё в марте 2022 года. Командир спецназа «Ахмат» фигурирует в базе сайта «Миротворец» по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». Недавно военачальник обратился к россиянам с призывом молиться за страну, а также поблагодарил граждан за терпение и понимание в нынешних непростых условиях.