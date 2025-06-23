Над РФ перехвачены 23 украинских беспилотника. Военная операция, день 1216-й

9:05 Автомобили скорой медицинской помощи в Белгородской области оборудуют антидроновыми сетками по примеру сельскохозяйственной техники, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
8:46 В результате ночного удара по Киеву было поражено здание КПИ им. Игоря Сикорского, где шло производство дронов для ВСУ, сообщает канал «Военкоры русской весны».
8:11 Правительство Новой Зеландии направит $9,5 млн на приобретение вооружений для Украины и закупку гуманитарной помощи, сообщил премьер-министр Кристофер Лаксон.
8:05 ?Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
▪️ 14 БПЛА — над территорией Ростовской области,
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1216-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.