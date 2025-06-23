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Над РФ перехвачены 23 украинских беспилотника. Военная операция, день 1216-й

За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них 14 были сбиты над Ростовской областью, пять — над Волгоградской областью и еще 4 БПЛА — над Астраханской областью. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:05 Автомобили скорой медицинской помощи в Белгородской области оборудуют антидроновыми сетками по примеру сельскохозяйственной техники, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:46 В результате ночного удара по Киеву было поражено здание КПИ им. Игоря Сикорского, где шло производство дронов для ВСУ, сообщает канал «Военкоры русской весны».

8:36 В условиях агрессивной политики НАТО нормализация отношений Москвы с альянсом не просматривается даже в отдаленной перспективе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

8:11 Правительство Новой Зеландии направит $9,5 млн на приобретение вооружений для Украины и закупку гуманитарной помощи, сообщил премьер-министр Кристофер Лаксон.

8:05 ?Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

▪️ 14 БПЛА — над территорией Ростовской области,

▪️ 5 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
▪️ 4 БПЛА — над территорией Астраханской области.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1216-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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