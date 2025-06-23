Летно-тактическое учение стартует в Беларуси

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Летно-тактическое учение с авиацией ВВС и войск противовоздушной обороны проводится в Беларуси с 23 по 27 июня, сообщила пресс-служба министерства обороны республики в официальном Telegram-канале ведомства.
В Минобороны уточнили, что на учениях будет отработан целый ряд вопросов. В то числе, вывод авиационных подразделений из-под условного удара средств воздушного нападения противника, авиационная поддержка войск, которые осуществляют поиск, блокирование и уничтожение наземного противника.
Также будут отработаны вопросы нанесения авиаударов по наземным и выявленным целям, истребительного прикрытия других родов авиации, ведения воздушной разведки, выполнения транспортно-десантных задач, отражения ударов средств воздушного нападения противника, а также эвакуации летного состава, который потерпел бедствие.
«Основное внимание будет уделено совершенствованию командирской выучки и практических навыков летных экипажей в ходе ведения боевых действий, выработке у личного состава высоких боевых и морально-психологических качеств», — говорится в сообщении оборонного ведомства.