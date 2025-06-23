Летно-тактическое учение стартует в Беларуси

В Минобороны уточнили, что на учениях будет отработан целый ряд вопросов. В то числе, вывод авиационных подразделений из-под условного удара средств воздушного нападения противника, авиационная поддержка войск, которые осуществляют поиск, блокирование и уничтожение наземного противника.