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Летно-тактическое учение стартует в Беларуси

В ходе учений планируется усовершенствовать командирскую выучку и практические навыки летных экипажей при ведении боевых действий.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Летно-тактическое учение с авиацией ВВС и войск противовоздушной обороны проводится в Беларуси с 23 по 27 июня, сообщила пресс-служба министерства обороны республики в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что на учениях будет отработан целый ряд вопросов. В то числе, вывод авиационных подразделений из-под условного удара средств воздушного нападения противника, авиационная поддержка войск, которые осуществляют поиск, блокирование и уничтожение наземного противника.

Также будут отработаны вопросы нанесения авиаударов по наземным и выявленным целям, истребительного прикрытия других родов авиации, ведения воздушной разведки, выполнения транспортно-десантных задач, отражения ударов средств воздушного нападения противника, а также эвакуации летного состава, который потерпел бедствие.

«Основное внимание будет уделено совершенствованию командирской выучки и практических навыков летных экипажей в ходе ведения боевых действий, выработке у личного состава высоких боевых и морально-психологических качеств», — говорится в сообщении оборонного ведомства.