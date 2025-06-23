Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль организует репатриационные рейсы для желающих покинуть страну

Иностранные граждане, оставшиеся на территории Израиля после закрытия воздушного пространства, получат возможность выехать из страны в рамках так называемых репатриационных рейсов, начиная с 23 июня. Об этом объявила министр транспорта Мири Регев, передаёт The Times of Israel.

Источник: Life.ru

Начиная с 18 июня были организованы рейсы для возвращения иностранных граждан на родину. К этому времени в Израиле находилось около 38 тысяч туристов. Согласно данным газеты, до 23 июня в стране действовал запрет на вылет из страны. Первоочередное право предоставлялось рейсам, связанным с экстренной медицинской помощью, гуманитарной деятельностью и обеспечением безопасности государства.

«Мы ожидаем, что местные авиалинии выполнят 24 входящих репатриационных рейса из международных пунктов назначения в понедельник, и на каждом исходящем рейсе будет установлено ограничение в 50 пассажиров», — заявила Регев.

Ранее с призывом покинуть Израиль выступило и российское посольство. В дипведомстве рекомендовали россиянам уезжать через те же пограничные переходы. С 13 июня на горячую линию и электронную почту посольства поступило более 850 звонков и 500 писем от обеспокоенных граждан РФ.