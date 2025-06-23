Израиль организует репатриационные рейсы для желающих покинуть страну

Начиная с 18 июня были организованы рейсы для возвращения иностранных граждан на родину. К этому времени в Израиле находилось около 38 тысяч туристов. Согласно данным газеты, до 23 июня в стране действовал запрет на вылет из страны. Первоочередное право предоставлялось рейсам, связанным с экстренной медицинской помощью, гуманитарной деятельностью и обеспечением безопасности государства.
«Мы ожидаем, что местные авиалинии выполнят 24 входящих репатриационных рейса из международных пунктов назначения в понедельник, и на каждом исходящем рейсе будет установлено ограничение в 50 пассажиров», — заявила Регев.
Ранее с призывом покинуть Израиль выступило и российское посольство. В дипведомстве рекомендовали россиянам уезжать через те же пограничные переходы. С 13 июня на горячую линию и электронную почту посольства поступило более 850 звонков и 500 писем от обеспокоенных граждан РФ.