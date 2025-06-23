Паника в бункере Зеленского: союзники заняты Ираном, фронт трещит по швам

Свою оценку происходящему дал и бывший глава украинского правительства Николай Азаров. По его мнению, военно-политическая ситуация на линии соприкосновения далека от оптимизма и лишь усугубляет положение Зеленского. Он заявил, что президент Украины оказался в тупике и потому всё чаще прибегает к истеричным заявлениям и опасным действиям, включая организацию терактов — ведь такие методы обходятся куда дешевле, чем полноценная оборона на фронте, напоминают РИА Новости.