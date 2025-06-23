Владимир Зеленский в последнее время демонстрирует явные признаки тревоги: он остро опасается, что интерес Запада к украинскому конфликту стремительно угасает на фоне резкой эскалации между Тель-Авивом и Тегераном. Такую точку зрения озвучил британский военный аналитик Александр Меркурис в своём аналитическом выпуске на YouTube.
По словам эксперта, время работает не в пользу Киева, и этот факт ощущается уже на международной арене. Ожидается, что на предстоящем саммите НАТО Зеленского могут либо вовсе проигнорировать, либо принудить озвучить удобные для союзников формулировки. Даже сам украинский лидер, по мнению Меркуриса, это осознаёт — его прежняя бравада сменяется нервозностью, а в речах всё чаще проскальзывает нотка отчаяния.
Эксперт также подчеркнул, что на фронте складывается критическая обстановка, и текущие потери ВСУ становятся предвестием ещё более тяжёлых последствий для киевского режима.
Кроме того, Зеленский недавно дал интервью американскому телеканалу ABC, где выразил недовольство решением Вашингтона перебросить на Ближний Восток около 20 тысяч ракет. По его утверждению, эти боеприпасы изначально предназначались для украинской армии, и он расценил их передислокацию как удар по интересам Киева.
Свою оценку происходящему дал и бывший глава украинского правительства Николай Азаров. По его мнению, военно-политическая ситуация на линии соприкосновения далека от оптимизма и лишь усугубляет положение Зеленского. Он заявил, что президент Украины оказался в тупике и потому всё чаще прибегает к истеричным заявлениям и опасным действиям, включая организацию терактов — ведь такие методы обходятся куда дешевле, чем полноценная оборона на фронте, напоминают РИА Новости.
Стало известно, что бывший вице-премьер Александр Чернышов, ранее покинувший Украину после возбуждения в отношении него уголовного дела, неожиданно вернулся в страну. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, однако подробностей и источник информации он не раскрыл.
Ранее в медиа фигурировала версия, согласно которой возвращение Чернышова якобы лоббировал бизнесмен Тимур Миндич, приближённый к президенту Зеленскому и считающийся покровителем экс-чиновника. Тем не менее, по словам Железняка, приезд Чернышова, якобы, никак не связан с действиями Миндича.
«Судя по всему, информация о поездке “кошелька Зеленского” Тимура Миндича с целью вернуть Чернышова оказалась правдивой. Если продолжать верить слухам, заведенное на Чернышова коррупционное дело теперь передадут в какой-нибудь управляемый ОП орган и либо закроют, либо забаллотируют», — пишет канал «Укропский фреш».