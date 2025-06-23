Депутаты Башкирии предложили способ сократить дефицит кадров в спортшколах

По мнению депутатов Это поможет решить проблему дефицита тренерской преподавательских кадров в спортивных школах.
Сегодня, по словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, к педагогической деятельности допускают только после двух лет обучения.
— Мы предлагаем разрешить педагогическую деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физкультуры и спорта тем студентам профильных специальностей вузов, которые успешно прошли промежуточную аттестацию как минимум за один год обучения, — отметил председатель Госсобрания.
Нынешнее законодательство, по его словам, не решает проблему дефицита кадров.
Сегодня в стране не хватает более чем 2600 тренеров и спортивных инструкторов. В будущем дефицит будет только возрастать.
Депутаты намерены внести проект федеральному закону в Госдуму.