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Депутаты Башкирии предложили способ сократить дефицит кадров в спортшколах

Госсобрание Башкирии предложило привлекать к работе тренеров студентов после первого года обучения.

Источник: kaliningradtoday.ru

По мнению депутатов Это поможет решить проблему дефицита тренерской преподавательских кадров в спортивных школах.

Сегодня, по словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, к педагогической деятельности допускают только после двух лет обучения.

— Мы предлагаем разрешить педагогическую деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физкультуры и спорта тем студентам профильных специальностей вузов, которые успешно прошли промежуточную аттестацию как минимум за один год обучения, — отметил председатель Госсобрания.

Нынешнее законодательство, по его словам, не решает проблему дефицита кадров.

Сегодня в стране не хватает более чем 2600 тренеров и спортивных инструкторов. В будущем дефицит будет только возрастать.

Депутаты намерены внести проект федеральному закону в Госдуму.