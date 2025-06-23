Депутаты Башкирии предложили способ сократить дефицит кадров в спортшколах

— Мы предлагаем разрешить педагогическую деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физкультуры и спорта тем студентам профильных специальностей вузов, которые успешно прошли промежуточную аттестацию как минимум за один год обучения, — отметил председатель Госсобрания.