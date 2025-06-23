Вооруженные силы Украины используют высотные дома в оккупированном Херсоне в качестве своих объектов. Там они устраивают пункты управления беспилотниками, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо агентству РИА Новости.
«Херсон находится на высоком берегу, он выше левого берега, плюс еще высотные здания. Вот в этих зданиях ВСУ беспринципно оборудуют системы управления беспилотными летательными аппаратами», — заявил глава региона.
Сальдо подчеркнул, что подобные действия украинских военных мешают наладить в городе мирную жизнь.
Напомним, Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящий момент ВС РФ контролируют порядка 75% территории области, однако правобережье региона, включая город Херсон, находится под контролем ВСУ.
Ранее также сообщалось, что на Украине один из комбатов ВСУ берет взятки с солдат за возможность уехать с линии боевого соприкосновения.