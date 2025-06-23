Политолог объяснил, почему Трамп решился на удар по Ирану

В ночь на 22 июня три ядерных объекта Ирана подверглись ударам американских бомбардировщиков. Политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с телеканалом «Царьград» раскрыл, чем обусловлено решение президента США Дональда Трампа отдать приказ об атаке.
По мнению эксперта, американский лидер пытается примерить на себя лавры мирового жандарма, демонстрируя, что при нем Соединенные Штаты снова стали великой страной. Собеседник телеканала обратил внимание на то, что, играя на чувстве национальной гордости, Трамп пытается показать, что в Америке все в порядке.
На самом деле, как заметил Матюшенков, Трамп идет по известному в политике пути, суть которого заключается в том, что если не удается решить внутренние проблемы, то необходимо демонстрировать яркую внешнеполитическую деятельность и повышать рейтинг за счет национальной гордости населения.
При этом политолог подчеркнул, что в ситуации американского лидера противостояние в США все нарастает, и если Трамп не начнет отвлекаться на решение внутренних процессов, то ему придется искать ответы на вопросы не только о том, зачем он втягивает Штаты в войну Израиля и Ирана, но и почему он ставит под угрозу американский народ и ничего не делает для внутренней политики страны.
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