Политолог объяснил, почему Трамп решился на удар по Ирану

При этом политолог подчеркнул, что в ситуации американского лидера противостояние в США все нарастает, и если Трамп не начнет отвлекаться на решение внутренних процессов, то ему придется искать ответы на вопросы не только о том, зачем он втягивает Штаты в войну Израиля и Ирана, но и почему он ставит под угрозу американский народ и ничего не делает для внутренней политики страны.