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Башкирия вошла в тройку лидеров конкурса Фонда президентских грантов

Башкирия вошла в тройку лидеров второго конкурса Фонда президентских грантов 2025 года. Итоги подвели на заседании координационного комитета под председательством Сергея Кириенко. 69 проектов республики получили поддержку на общую сумму 99,3 млн рублей — это рекорд для региона.

Источник: Башинформ

По числу поддержанных инициатив Башкирия занимает третье место среди субъектов России и лидирует среди регионов Приволжского федерального округа, разделив первое место с Самарской областью.

Напоминаем, что по итогам первого конкурса 2025 года из Башкирии получили поддержку 46 социальных проектов на общую сумму более 73,4 млн рублей. По итогам двух конкурсов 2025 года в республику привлечено более 172,7 млн рублей, что почти на 35 млн рублей больше, чем объем средств, который был выделен нашим НКО в рамках конкурсов 2024 года и на 42,3 млн рублей больше уровня 2023 года.

Тройка самых крупных проектов:

1. Проект «Небо для смелых! В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», направленный АНО ДПО «Уфимский учебно-методический центр малой авиации». Размер гранта 5 291 595,00 ₽

2. Проект Межрегиональный инклюзивный детский военно-патриотический лагерь для детей членов Всероссийского общества глухих «В едином строю», направленный РОО ООИ «Всероссийское общество глухих» по Республике Башкортостан. Размер гранта 5 176 367,00 ₽

3. Проект Забота и милосердие, направленный Местной религиозной организацией православный приход Крестовоздвиженского храма г. Уфы Республики Башкортостан «Уфимской епархии русской православной церкви (московский патриархат)». Размер гранта 4 999 988,00 ₽

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