Башкирия вошла в тройку лидеров конкурса Фонда президентских грантов

По числу поддержанных инициатив Башкирия занимает третье место среди субъектов России и лидирует среди регионов Приволжского федерального округа, разделив первое место с Самарской областью.
Напоминаем, что по итогам первого конкурса 2025 года из Башкирии получили поддержку 46 социальных проектов на общую сумму более 73,4 млн рублей. По итогам двух конкурсов 2025 года в республику привлечено более 172,7 млн рублей, что почти на 35 млн рублей больше, чем объем средств, который был выделен нашим НКО в рамках конкурсов 2024 года и на 42,3 млн рублей больше уровня 2023 года.
Тройка самых крупных проектов:
1. Проект «Небо для смелых! В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», направленный АНО ДПО «Уфимский учебно-методический центр малой авиации». Размер гранта 5 291 595,00 ₽
2. Проект Межрегиональный инклюзивный детский военно-патриотический лагерь для детей членов Всероссийского общества глухих «В едином строю», направленный РОО ООИ «Всероссийское общество глухих» по Республике Башкортостан. Размер гранта 5 176 367,00 ₽
3. Проект Забота и милосердие, направленный Местной религиозной организацией православный приход Крестовоздвиженского храма г. Уфы Республики Башкортостан «Уфимской епархии русской православной церкви (московский патриархат)». Размер гранта 4 999 988,00 ₽