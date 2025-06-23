Башкирия вошла в тройку лидеров конкурса Фонда президентских грантов

Напоминаем, что по итогам первого конкурса 2025 года из Башкирии получили поддержку 46 социальных проектов на общую сумму более 73,4 млн рублей. По итогам двух конкурсов 2025 года в республику привлечено более 172,7 млн рублей, что почти на 35 млн рублей больше, чем объем средств, который был выделен нашим НКО в рамках конкурсов 2024 года и на 42,3 млн рублей больше уровня 2023 года.