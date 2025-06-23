Грушко: РФ добивается железобетонных гарантий невступления Украины в НАТО

«Мы стремимся получить чёткие международно-правовые гарантии того, что Украина не станет членом НАТО. Это включает в себя, в том числе, отмену решения, принятого на саммите альянса в Бухаресте, о возможном членстве Украины в Североатлантическом союзе», — заявил он в интервью РИА Новости.