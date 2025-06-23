Грушко: РФ добивается железобетонных гарантий невступления Украины в НАТО

Одним из способов предотвратить вступление Украины в НАТО может стать пересмотр решения, принятого на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году, считает Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
«Мы стремимся получить чёткие международно-правовые гарантии того, что Украина не станет членом НАТО. Это включает в себя, в том числе, отмену решения, принятого на саммите альянса в Бухаресте, о возможном членстве Украины в Североатлантическом союзе», — заявил он в интервью РИА Новости.
Саммит НАТО в Бухаресте прошёл 2−4 апреля 2008 года. На нём обсуждались перспективы вступления в альянс Украины и Грузии. Из-за возражений некоторых стран, в частности Германии и Франции, НАТО выразила поддержку стремлению Киева и Тбилиси стать членами альянса, но не предложила им конкретный план действий, фактически отложив вопрос об их приёме на неопределённый срок.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали, что она станет участницей Североатлантического альянса.