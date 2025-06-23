МИД России назвал условие для невступления Украины в НАТО

Одним из способов обеспечить невступление Украины в НАТО может стать отмена решения саммита альянса в Бухаресте 2008 года, где было сделано политическое заявление о будущем присоединении Украины к НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости.
Грушко подчеркнул, что Россия стремится к получению «железобетонных международно-правовых гарантий» невступления Украины в альянс. «Это, в частности, подразумевает отмену решения бухарестского саммита», — отметил дипломат.
На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года рассматривали вопрос о вступлении Украины и Грузии в альянс. Но в блоке не удалось достичь согласия. Под давлением Германии и Франции было решено поддержать стремление Киева и Тбилиси, однако не давать им плана действий по членству. Это отложило решение вопроса на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа стремится минимизировать упоминание Украины в итоговом коммюнике саммита НАТО.