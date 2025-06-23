МИД России назвал условие для невступления Украины в НАТО

На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года рассматривали вопрос о вступлении Украины и Грузии в альянс. Но в блоке не удалось достичь согласия. Под давлением Германии и Франции было решено поддержать стремление Киева и Тбилиси, однако не давать им плана действий по членству. Это отложило решение вопроса на неопределенный срок.