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МИД России назвал условие для невступления Украины в НАТО

МИД РФ: отмена решения Бухареста гарантирует невступление Украины в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Одним из способов обеспечить невступление Украины в НАТО может стать отмена решения саммита альянса в Бухаресте 2008 года, где было сделано политическое заявление о будущем присоединении Украины к НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости.

Грушко подчеркнул, что Россия стремится к получению «железобетонных международно-правовых гарантий» невступления Украины в альянс. «Это, в частности, подразумевает отмену решения бухарестского саммита», — отметил дипломат.

На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года рассматривали вопрос о вступлении Украины и Грузии в альянс. Но в блоке не удалось достичь согласия. Под давлением Германии и Франции было решено поддержать стремление Киева и Тбилиси, однако не давать им плана действий по членству. Это отложило решение вопроса на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа стремится минимизировать упоминание Украины в итоговом коммюнике саммита НАТО.

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