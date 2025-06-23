СМИ сообщили о хитрости США, которая отвлекла Иран от подготовки нападения

Как указали в NYT, параллельно семь B-2 с противобункерными бомбами скрытно двигались к территории Исламской Республики с отключенными авиационными радиоответчиками. По информации журналистов, этот маневр был рассчитан на создание недостоверного представления о реальном плане ударов США.