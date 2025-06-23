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СМИ сообщили о хитрости США, которая отвлекла Иран от подготовки нападения

Армия Соединенных Штатов использовала тактическую уловку при подготовке нападения на ядерные объекты Ирана 22 июня.

Армия Соединенных Штатов использовала тактическую уловку при подготовке нападения на ядерные объекты Ирана 22 июня. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступила газета The New York Times.

«Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из Миссури в приблизительно одинаковое время…», — сообщили в издании.

Согласно данным неназванных источников, американские Военно-воздушные силы использовали сложную схему для введения противника в заблуждение. Одна группа самолетов направлялась к Гуаму в Тихом океане с работающими транспондерами — так иранское руководство могло отследить их перемещение через частные спутниковые системы.

Как указали в NYT, параллельно семь B-2 с противобункерными бомбами скрытно двигались к территории Исламской Республики с отключенными авиационными радиоответчиками. По информации журналистов, этот маневр был рассчитан на создание недостоверного представления о реальном плане ударов США.

В свою очередь, это же издание ранее сообщило о желании лояльных к Ирану военизированных формирований начать боевые действия против американских подразделений на территории Сирии и Ирака.