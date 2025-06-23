СМИ сообщили о хитрости США, которая отвлекла Иран от подготовки нападения

Армия Соединенных Штатов использовала тактическую уловку при подготовке нападения на ядерные объекты Ирана 22 июня. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступила газета The New York Times.
«Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из Миссури в приблизительно одинаковое время…», — сообщили в издании.
Согласно данным неназванных источников, американские Военно-воздушные силы использовали сложную схему для введения противника в заблуждение. Одна группа самолетов направлялась к Гуаму в Тихом океане с работающими транспондерами — так иранское руководство могло отследить их перемещение через частные спутниковые системы.
Как указали в NYT, параллельно семь B-2 с противобункерными бомбами скрытно двигались к территории Исламской Республики с отключенными авиационными радиоответчиками. По информации журналистов, этот маневр был рассчитан на создание недостоверного представления о реальном плане ударов США.
В свою очередь, это же издание ранее сообщило о желании лояльных к Ирану военизированных формирований начать боевые действия против американских подразделений на территории Сирии и Ирака.