Появилось видео удара «Искандером-М» по военному полигону ВСУ под Херсоном

Тем временем в Киеве произошли массовые отключения света после атаки российских дронов, о чём сообщил мэр столицы Виталий Кличко, отметивший повреждения в нескольких районах города. Незадолго до этого ВСУ обстреляли восемь населённых пунктов в Херсонской области, включая Великие Копани. В результате удара пострадал мирный житель.