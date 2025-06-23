Стало известно о закреплении ВС РФ в одном из сел в Запорожской области

Российским военнослужащим удалось закрепиться в селе Малиновка Запорожской области. Оно находится на гуляйпольском направлении, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.