Стало известно о закреплении ВС РФ в одном из сел в Запорожской области

Российским военнослужащим удалось закрепиться в селе Малиновка Запорожской области. Оно находится на гуляйпольском направлении, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска закрепились в селе Малиновка, продвинувшись к его центральной части», — заявил он.
Рогов отметил, что бои за освобождение данного населенного пункта продолжается. Российская армия продолжает свое наступление на этом направлении.
Ранее стало известно, что командование ВСУ, пытаясь остановить продвижение ВС РФ на сумском направлении, перекинуло туда недоукомплектованную бригаду.
Также 22 июня Минобороны проинформировало об освобождении российской армией двух населенных пунктов.