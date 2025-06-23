«Россию должен насторожить удар Трампа по Ирану»: эксперт дал прогноз по действиям «миротворца»

Атака на Иран раскрыла подлинную сущность политики Трампа. Об этом в беседе с «МК» рассказал военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник. По его словам, России следует насторожиться и перестать уже видеть в Трампе улыбчивого миротворца.
Напомним, 22 июня Дональд Трамп объявил об успешной атаке на три иранских ядерных объекта, призвав Тегеран «закончить войну». В Тегеране заявили, что ожидали удара по объекту в Фордо и успели эвакуировать персонал, поэтому серьёзного ущерба нет. Иранские власти подчеркнули, что не откажутся от развития ядерной программы. МАГАТЭ пока не зафиксировало утечек радиации.
Атака вызвала осуждение на международном уровне и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал её угрозой миру, а американские конгрессмены — республиканец Томас Масси и демократ Александрия Окасио-Кортес — раскритиковали действия Трампа, назвав их нарушением конституции США и возможным основанием для импичмента Трампа.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отметил символичность даты: «Находясь в Брестской крепости, не могу отделаться от ощущения, что Дональд Трамп, имеющий поверхностные знания о Второй мировой, даже не подозревает, что удар по Ирану был нанесен в ночь на 22 июня, в 4 утра».
Глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас заявил, что США вышли из тени, перестали прикрываться Израилем и совершили открытую агрессию против суверенного государства. «Мир по американским правилам — это удары где угодно без санкции ООН. Выжить в таком мире можно, только укрепляя суверенитет, армию и ядерный потенциал», — отметил Клишас.
Как считает Станислав Крапивник, атака США не была спонтанной — она была тщательно спланирована.
— Дональд Трамп, известный своей склонностью ко лжи и непредсказуемости, в очередной раз продемонстрировал, что ему нельзя доверять, — говорит Крапивник. — Он может заявлять о готовности к переговорам, но при этом готовить удар в спину. История его отношений с Ираном — это череда обманов и провокаций.
Основа речи Трампа — систематическая ложь. Трамп неоднократно демонстрировал, что его слова ничего не стоят. Он может публично говорить о мирных намерениях, а затем совершать действия, ведущие к эскалации. России стоит об этом задуматься.
Даже если Трамп и добивается временного преимущества через обман, в долгосрочной перспективе это уничтожает любые шансы на диалог. После такого никто не станет доверять США, если, конечно, у их оппонентов хотя бы немного работают мозги. При нынешней власти в Белом доме дипломатия заменена силовым давлением, а переговоры — угрозами.
— Как Иран отреагирует на удары?
— Иран уже заявил, что первый ответный шаг — блокирование Ормузского пролива, через который проходит треть мировой нефти. Если пролив будет закрыт более чем на неделю, это спровоцирует резкий рост цен на нефть и удар по глобальной экономике, особенно по странам, зависящим от ближневосточных энергоресурсов. Это Китай, Индия и ЕС.
В ответ на это США и их союзники, например, Саудовская Аравия могут попытаться силой открыть пролив, что приведет к прямому столкновению. Но Иран не ограничится только Ормузским проливом. Возможны атаки на американские базы в Ираке и Сирии через прокси-группы, кибератаки на критическую инфраструктуру США и их союзников.
В итоге мы видим, что Трамп, рассчитывая на быструю победу, спровоцировал долгосрочный кризис. Иран не простит этого удара, а закрытие Ормуза — лишь первый шаг. Если США надеялись запугать Тегеран, они просчитались — теперь война становится неизбежной. И чем дольше продлится конфликт, тем хуже для глобальной стабильности.