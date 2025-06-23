«Россию должен насторожить удар Трампа по Ирану»: эксперт дал прогноз по действиям «миротворца»

— Дональд Трамп, известный своей склонностью ко лжи и непредсказуемости, в очередной раз продемонстрировал, что ему нельзя доверять, — говорит Крапивник. — Он может заявлять о готовности к переговорам, но при этом готовить удар в спину. История его отношений с Ираном — это череда обманов и провокаций.