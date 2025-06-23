Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на нежелание Владимира Зеленского признать Крым и Севастополь частью России. По его словам, глава киевского режима оказался в плену собственных просчетов.
«Серьезно к этому относиться нельзя, потому что для всего мира очевидно, что Крым — это территория России, и всегда был, и всегда будет», — цитирует РИА Новости главу города.
Следует учитывать, что нынешний киевский режим никогда с этим не примирится, уточнил Развожаев.
Он также указал на бесперспективность ожидания иных заявлений от Украины по этой теме. При этом губернатор Севастополя не исключил, что с нынешним руководством страны можно договориться о мире. Российская сторона создала для этого все необходимые условия.
Ранее лидер Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Зеленскому пора признать проигрыш во всех его поступках.