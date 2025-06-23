Молдова внедрит европейские стандарты безопасности на железной дороге

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Правительство внесло корректировки в Кодекс железнодорожного транспорта, которые должны обеспечить более эффективное управление госпредприятием «Железная дорога Молдовы». Поправки были одобрены кабмином на заседании, прошедшем на этой неделе.
Документ, в частности, четко разграничивает объекты недвижимости, являющиеся частью железнодорожной инфраструктуры и обеспечивающие функционирование железнодорожной сети, такие как здания и помещения для электроснабжения, связи, системы сигнализации или управления движением.
«Это позволит более эффективно управлять и сократить ненужные расходы», — пояснили в Министерстве инфраструктуры.
В то же время, согласно проекту, будущий администратор железнодорожной инфраструктуры будет освобожден от уплаты арендной платы или других сборов за активы, находящиеся в государственной собственности, которыми он будет управлять. Это позволит администратору инвестировать сэкономленные средства в ремонт, техническое обслуживание и модернизацию железных дорог.
При этом правительство утвердило два регламента, которые устанавливают четкие правила повышения безопасности железнодорожного транспорта, сообщает «Логос-пресс». Первый регламент обязывает администраторов железных дорог создавать собственные системы управления безопасностью, включающие процедуры обучения персонала и требования к управлению кризисными и чрезвычайными ситуациями.
Второй регламент устанавливает правила эксплуатации и технического обслуживания железнодорожной инфраструктуры. Оба регламента призваны привести национальное законодательство в этой области в соответствие с европейскими нормами. Это, по замыслу авторов проекта, должно обеспечить модернизацию и безопасность железнодорожного транспорта в Молдове.