Молдова внедрит европейские стандарты безопасности на железной дороге

В то же время, согласно проекту, будущий администратор железнодорожной инфраструктуры будет освобожден от уплаты арендной платы или других сборов за активы, находящиеся в государственной собственности, которыми он будет управлять. Это позволит администратору инвестировать сэкономленные средства в ремонт, техническое обслуживание и модернизацию железных дорог.