Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КНДР официально осудили нападение США на ядерные центры Ирана

Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики осудило нападение Армии Соединенных Штатов на центры атомной энергетики Ирана.

Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики осудило нападение Армии Соединенных Штатов на центры атомной энергетики Ирана. Заявление дипкорпуса приводит национальное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Израиль и США под предлогом так называемого “поддержания мира” и “ликвидации угрозы” применили физическую силу и тем самым более обострили напряженность ситуации на Среднем Востоке…», — подчеркнули в МИД Северной Кореи.

Также дипкорпус КНДР обратил внимание на то, что нападение американских Военно-воздушных сил на иранские ядерные объекты подрывает основы международной безопасности.

Аналогичное мнение ранее выразили и в Постоянном представительстве России при Организации Объединенных Наций. Постпред Василий Небензя заявил, что агрессивные действия США подобны «Ящику Пандоры», и их последствия нельзя предсказать.

Узнать больше по теме
Василий Небензя: биография, личная жизнь и карьера постпреда РФ в ООН
Работа российских представителей в международных организациях сохраняет важность. Одну из ключевых ролей по этому направлению играет Василий Небензя — постоянный представитель России при ООН. Он регулярно участвует в заседаниях Совета Безопасности и других органов организации, а его выступления часто попадают в новости.
Читать дальше