В КНДР официально осудили нападение США на ядерные центры Ирана

Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики осудило нападение Армии Соединенных Штатов на центры атомной энергетики Ирана. Заявление дипкорпуса приводит национальное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«Израиль и США под предлогом так называемого “поддержания мира” и “ликвидации угрозы” применили физическую силу и тем самым более обострили напряженность ситуации на Среднем Востоке…», — подчеркнули в МИД Северной Кореи.
Также дипкорпус КНДР обратил внимание на то, что нападение американских Военно-воздушных сил на иранские ядерные объекты подрывает основы международной безопасности.
Аналогичное мнение ранее выразили и в Постоянном представительстве России при Организации Объединенных Наций. Постпред Василий Небензя заявил, что агрессивные действия США подобны «Ящику Пандоры», и их последствия нельзя предсказать.