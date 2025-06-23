Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьер Украины Азаров призвал к прямым переговорам России и США

По мнению политика, только разговор Москвы и Вашингтона может разрешить конфликт на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Только прямые переговоры России и США по вопросу украинского конфликта могут привести к его разрешению, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Если Трамп заинтересован в восстановлении надежного мира, он не может не понимать, что сохранение киевского режима будет означать не мир, а продолжение. По моему мнению, в этом узловом пункте возможно нахождение путей соприкосновения между Москвой и Вашингтоном. Так как и РФ прекрасно понимает, что сохранение этого режима означает продолжение конфликта», — высказался политик РИА Новости.

По словам Азарова, в поведении Владимира Зеленского сейчас прослеживаются признаки агонии и растерянности — глава киевского режима оказался загнанным в угол, утратив основные источники поддержки и испытав падение популярности внутри страны.