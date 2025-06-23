Экс-премьер Украины Азаров призвал к прямым переговорам России и США

«Если Трамп заинтересован в восстановлении надежного мира, он не может не понимать, что сохранение киевского режима будет означать не мир, а продолжение. По моему мнению, в этом узловом пункте возможно нахождение путей соприкосновения между Москвой и Вашингтоном. Так как и РФ прекрасно понимает, что сохранение этого режима означает продолжение конфликта», — высказался политик РИА Новости.