Только прямые переговоры России и США по вопросу украинского конфликта могут привести к его разрешению, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Если Трамп заинтересован в восстановлении надежного мира, он не может не понимать, что сохранение киевского режима будет означать не мир, а продолжение. По моему мнению, в этом узловом пункте возможно нахождение путей соприкосновения между Москвой и Вашингтоном. Так как и РФ прекрасно понимает, что сохранение этого режима означает продолжение конфликта», — высказался политик РИА Новости.
По словам Азарова, в поведении Владимира Зеленского сейчас прослеживаются признаки агонии и растерянности — глава киевского режима оказался загнанным в угол, утратив основные источники поддержки и испытав падение популярности внутри страны.