Из правил проведения президентских тестов исключили упоминание Елбасы

Заголовок документа изложен в редакции: «Об утверждении Правил проведения президентских тестов физической подготовленности населения Республики Казахстан».
Также теперь в нем говорится:
- Утвердить прилагаемые Правила проведения президентских тестов физической подготовленности населения Республики Казахстан.
- Правила проведения президентских тестов определяют порядок проведения президентских тестов физической подготовленности населения Республики Казахстан.
- Также установлено, что президентские тесты физической подготовленности населения РК проводятся для детей, молодежи, взрослого населения (физические лица).
- Президентские тесты физической подготовленности населения РК состоят из нормативов к физической подготовленности физических лиц.
- Указывается, что в президентских тестах принимают участие физические лица, не имеющие противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом.
- Президентские тесты физической подготовленности населения РК проводятся на улице или в закрытых спортивных комплексах в зависимости от погодных условий.
Также обновлен ряд приложений к правилам:
- Форма удостоверения к нагрудному знаку отличия президентского уровня готовности;
- Форма удостоверения к нагрудному знаку отличия уровня национальной готовности;
- Форма сертификата для физических лиц выполнивших нормативы начального уровня готовности.
Приказ введен в действие с 16 июня.