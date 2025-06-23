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Из правил проведения президентских тестов исключили упоминание Елбасы

И.о. министра туризма и спорта РК приказом от 12 июня 2025 года внес изменения в Правила проведения тестов Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Заголовок документа изложен в редакции: «Об утверждении Правил проведения президентских тестов физической подготовленности населения Республики Казахстан».

Также теперь в нем говорится:

  • Утвердить прилагаемые Правила проведения президентских тестов физической подготовленности населения Республики Казахстан.
  • Правила проведения президентских тестов определяют порядок проведения президентских тестов физической подготовленности населения Республики Казахстан.
  • Также установлено, что президентские тесты физической подготовленности населения РК проводятся для детей, молодежи, взрослого населения (физические лица).
  • Президентские тесты физической подготовленности населения РК состоят из нормативов к физической подготовленности физических лиц.
  • Указывается, что в президентских тестах принимают участие физические лица, не имеющие противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом.
  • Президентские тесты физической подготовленности населения РК проводятся на улице или в закрытых спортивных комплексах в зависимости от погодных условий.

Также обновлен ряд приложений к правилам:

  • Форма удостоверения к нагрудному знаку отличия президентского уровня готовности;
  • Форма удостоверения к нагрудному знаку отличия уровня национальной готовности;
  • Форма сертификата для физических лиц выполнивших нормативы начального уровня готовности.

Приказ введен в действие с 16 июня.