Премьер Японии отказался посетить саммит НАТО из-за ситуации с Ираном

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение не участвовать в саммите НАТО в Гааге из-за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке, включая недавние действия США в отношении Ирана. Об этом стало известно из сообщения телеканала NHK, ссылающегося на источники.
Также на его решение могло повлиять возможное отсутствие на встрече президента США Дональда Трампа. В последние годы премьер Японии неизменно принимал участие во встречах лидеров стран НАТО. Как ожидается, вместо него в Гаагу поедет глава МИД Такэси Ивая.
Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён также принял решение не участвовать в саммите.
Также Politico писало, что организаторы саммита НАТО в Гааге решили сократить повестку, отменив заседание совета по Украине.