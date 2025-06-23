Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Японии отказался посетить саммит НАТО из-за ситуации с Ираном

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен отказаться от участия в саммите НАТО в Гааге из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение не участвовать в саммите НАТО в Гааге из-за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке, включая недавние действия США в отношении Ирана. Об этом стало известно из сообщения телеканала NHK, ссылающегося на источники.

Также на его решение могло повлиять возможное отсутствие на встрече президента США Дональда Трампа. В последние годы премьер Японии неизменно принимал участие во встречах лидеров стран НАТО. Как ожидается, вместо него в Гаагу поедет глава МИД Такэси Ивая.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён также принял решение не участвовать в саммите.

Также Politico писало, что организаторы саммита НАТО в Гааге решили сократить повестку, отменив заседание совета по Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше