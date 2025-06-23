Грушко рассказал, что станет гарантией невступления Украины в НАТО

Одной из гарантий для РФ невступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО) может стать отмена решения бухарестского саммита 2008 года о ее будущем членстве. Об этом в понедельник, 23 июня, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко.