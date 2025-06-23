Грушко рассказал, что станет гарантией невступления Украины в НАТО

— Мы добиваемся железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО. Среди прочего это подразумевает отмену решения бухарестского саммита альянса о будущем членстве Украины в Североатлантическом блоке, — цитирует Грушко РИА Новости.
21 июня стало известно, что заседание НАТО по урегулированию конфликта на Украине в Гааге не состоится. Уточняется, что чиновникам пришлось урезать повестку после того, как президент США Дональд Трамп досрочно удалился с саммита G7.
Также британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о его опасениях по поводу снижения интереса мирового сообщества к Украине на фоне обострения отношений между Израилем и Ираном.