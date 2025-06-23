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Путин 23 июня встретится с главой МИД Ирана

Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил встречу российского лидера с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Да», — ответил он на соответствующий вопрос.